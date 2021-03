Jornal Nacional detona Bolsonaro e Pazuello e cobra nova postura de Queiroga

Revista Fórum - O Jornal Nacional desta terça-feira (16) trouxe duras críticas à política adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Eduardo Pazuello diante da pandemia de Covid-19 no Brasil. O telejornal destacou que o país passa por um momento muito complicado e cobrou que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mude a forma como a pasta tem trabalhado.

“O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a politica é do governo Bolsonaro, não do ministro. Essa cartilha foi seguida à risca pelo antecessor dele, o general Eduardo Pazuello. Especialistas ouvidos pelo JN, afirmam que novo ministro precisa ouvir a ciência para combater o caos do sistema de saúde brasileiro”, disse a apresentadora Renata Vasconcellos durante o telejornal.

O JN expôs críticas de presidentes de sociedades médicas e apontou que o caminho a ser seguidos deve se afastar do que é ditado pelo presidente, como foi com o antecessor.

Já na abertura do telejornal, Vasconcellos e William Bonner destacaram que a pandemia no Brasil está “fora de controle” e criticaram o fato do novo ministro adotar uma “cartilha velha”.

