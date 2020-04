Jornal Nacional exibe compilado de erros de Bolsonaro diante de recomendações sobre o coronavírus

Revista Fórum - O Jornal Nacional desta sexta-feira (17) deu destaque à postura do governo Bolsonaro de não levar em conta as recomendações de distanciamento social do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante cerimônia de posse do novo ministro, Nelson Teich.

“Nesta sexta-feira as maiores autoridades do poder executivo deram várias demonstrações de desrespeito às medidas de distanciamento social”, disse o âncora do telejornal, William Bonner.

Em reportagem de pouco mais de 3 minutos, o JN mostrou que Bolsonaro provocou aglomerações, levou a mão ao nariz e à boca diversas vezes, distribuiu abraços e apertos de mão. Conversas ao pé do ouvido também foram flagradas.

