Jornal Nacional faz defesa explícita do teto de gastos e destaca nova postura de Bolsonaro

Revista Fórum - O Jornal Nacional desta quarta-feira (12) deu destaque à reação do presidente Jair Bolsonaro em favor do teto de gastos após a debandada no Ministério da Economia. O JN tentou “enquadrar” Bolsonaro na terça-feira falando em impeachment.

“Depois do ministro Paulo Guedes falar em ‘debandada’ na equipe dele, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com os presidentes da Câmara e do Senado e defende privatizações e controle de gastos”, disse o apresentador William Bonner na abertura do telejornal.

O telejornal recordou às “ameaças” de Guedes e deu destaque positivo às mensagens publicadas por Bolsonaro em defesa das privatizações. A união entre Bolsonaro, com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também ganhou destaque.

