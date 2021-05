Jornal Nacional ignora pesquisa do Datafolha que mostra Lula à frente de Bolsonaro com folga

247 - O jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL, relata que “a primeira pesquisa do Datafolha sobre a eleição de 2022 desde que o STF anulou as condenações judiciais do ex-presidente Lula (PT), divulgada na tarde desta quarta-feira (12), foi uma das principais notícias do dia. Mas não mereceu menção no Jornal Nacional o principal telejornal do país”.

O jornalista ressalta que “a pesquisa mostra que Lula lidera a corrida para a Presidência com folga sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e também o venceria no segundo turno”.

“É fato que o principal telejornal da Globo não tem divulgado pesquisas sobre intenção de voto em 2022. Mas ignorar o Datafolha desta quarta-feira é fechar os olhos para uma notícia de impacto em todas as áreas”, critica ele.

