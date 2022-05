Jornal Nacional omite vitória de Lula em primeiro turno

Apoie o 247

247 - O Jornal Nacional, principal programa da TV Globo, omitiu, nesta quinta-feira, 26, que segundo pesquisa Datafolha o ex-presidente Lula (PT) venceria no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano.

O telejornal apenas apresentou os números da pesquisa, destacando que "Lula do PT lidera os dois cenários pesquisados" e que "Lula aparece em primeiro com 48%, com a margem de erro tem de 46 a 50".

Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 50% e mais um voto. Lula tem 54% dos votos válidos, portanto, vence no primeiro turno, segundo a pesquisa.

O jornalista Florestan Fernandes Júnior criticou no Twitter a omissão da Globo: “o principal telejornal dos Marinho omitiu que pela pesquisa DataFolha, Lula ganharia no primeiro. Deram destaque para os 7% do terceiro colocado [Ciro Gomes]. Omitiram também a queda na rejeição do Lula. O JN continua o mesmo: escondendo a informação e indo contra os fatos”.

A Folha de S.Paulo, quando divulgou a pesquisa, também não teve a coragem de afirmar que Lula venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje. (Veja vídeo abaixo)

