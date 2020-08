Jornal Nacional repercute delação de Dario Messer contra irmãos Marinho, mas diz que não há provas

Revista Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, desta sexta-feira (14) abriu espaço para comentar sobre o trecho da delação de Dario Messer, o doleiro dos doleiros, que cita a Família Marinho. O telejornal destacou que não haveria provas contra os donos da Rede Globo e leu uma nota.

“O site da revista Veja publicou hoje uma matéria sobre um depoimento do doleiro Dario Messer em sua delação premiada. O doleiro teria alegado que, na década de 1990, entregou na sede da TV Globo valores entre 50 mil e 300 mil dólares de duas a três vezes por mês sem dizer em que período”, disse o apresentador William Bonner, em tom que tentava deslegitimar a delação.

“A revista destaca que o doleiro não apresentou provas do que afirmou e que admitiu nunca ter se encontrado com qualquer integrante da família Marinho. Apesar disso, salienta a revista, Messer teria dito que os valores se destinariam a Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo”, completou, afirmando que a família nega a acusação.

