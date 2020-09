Jornal Nacional usa informe do BC para desmentir discurso de Bolsonaro na ONU

Revista Fórum - O “Jornal Nacional”, da Rede Globo, desmentiu nesta quarta-feira (23) parte do discurso de Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas (ONU) em que ele afirma que o Brasil teve aumento de investimentos estrangeiros mesmo durante a pandemia.

“O Banco Central divulgou hoje uma queda dos investimentos estrangeiros no país. O contrário do que disse o presidente Bolsonaro ontem na ONU”, disse William Bonner na chamada para a matéria.

A seguir, o telejornal mostrou os dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira (23). Os números revelam que o investimento direto estrangeiro no país entre janeiro e agosto deste ano somaram US$ 26,957 bilhões. O valor representou uma queda de 41% em relação aos US$ 46 bilhões do mesmo período do ano passado. E foi o menor montante para o período desde 2009.

Confira a reportagem comnpleta na Revista Fórum.