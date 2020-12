Jornalismo da Globo esperou autorização da diretoria para noticiar caso Marcius Melhem

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A crise instalada no departamento de humor da Globo acabou respingando no núcleo de jornalismo. Com a repercussão da matéria da Piauí, detalhando os assédios cometidos pelo ex-diretor, Marcius Melhem, contra Dani Calabresa e outras funcionárias, internautas e telespectadores questionaram a demora da emissora em noticiar o caso.

Segundo o UOL, intenção da equipe de jornalistas era repercutir o fato no dia da publicação da revista, em 04 de dezembro. Contudo, foi preciso aguardar uma autorização da diretoria do Grupo Globo, analisar e aprovar a forma com que seria feita a menção. Ficou decidido que a emissora faria uma nota coberta, com citação do compromisso da casa com as regras de compliance e indicação de links para o telespectador saber mais do caso.

