'Jornalismo de Guerra da mídia nos levou a Bolsonaro', diz Nassif

247 - O jornalista Luis Nassif, em entrevista à Focus Brasil, afirmou que o "Jornalismo de Guerra" da imprensa hegemônica brasileira levou o país ao estado atual, o governo Jair Bolsonaro.

“A mídia pautou os partidos políticos nesse período todo, pautou o Judiciário, o Ministério Público. E sempre com o discurso de ódio, fazendo o Jornalismo de Guerra. E aí chegamos ao Bolsonaro”, lamenta o jornalista. Ele lançou recentemente o livro “O Caso Veja”, em que esmiuça como a revista semanal mais influente do Brasil, desde que foi criada por Mino Carta e um talentoso corpo de jornalistas, se tornou o portal do jornalismo de esgoto, promovendo assassinatos de reputações até se tornar irrelevante.

Nassif também criticou o silêncio de jornalistas da mídia corporativa diante do escândalo da offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes. “A imprensa é sensível ao mercado financeiro”, observa. “E os grandes proprietários dos veículos de comunicação têm também offshores em refúgios fiscais no exterior”, diz, lembrando que esse é o comportamento da elite financeira do país. “Guedes acena com uma perspectiva aí do negócio do século para o mercado que é a privatização da Eletrobrás”, denuncia. Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista concedida à Focus Brasil.

