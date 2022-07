Jornalista antipetista ressalta que não existe relação entre PT e PCC, mas Jovem Pan força a barra para omitir fato (vídeo)

Claudio Tognolli é antipetista e escreveu um livro sobre as relações e histórico do PCC edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Claudio Tognolli, que em janeiro de 2017 expôs em suas redes a tomografia de Marisa Letícia, então internada no Sírio Libanês após sofrer um AVC, lançou um livro sobre as relações e histórico do grupo de narcotráfico PCC e foi indagado em sua participação no programa Pânico, da Jovem Pan, sobre uma suposta relação entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC.

Apesar da expectativa dos presentes pela resposta positiva, Tognolli ressaltou que não há relação alguma entre narcotraficantes e o grupo político.

Apesar da frustração, na manchete da entrevista postada nas redes, a chamada omitia o fato:“Saiba se o PT tem relação com o PCC”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aula de manipulação de notícia:



Tognolli é um antipetista histórico e conhecido. Por isso foi perguntado sobre a ligação de PT e PCC e afirmou várias vezes que investigou a fundo e NÃO há nada.



Aí a jovem Klan que não ouviu oq queria dá aula de caça clique mentiroso assim: pic.twitter.com/7dd7EovOkO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Normose_ (@Normose_) July 21, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

O Cláudio Tognolli é um notório antipetista. Sabendo disso, o sujeito lá do Pânico quis extrair alguma declaração que ligasse o PT ao PCC.



E levou uma resposta seca: “nada, nenhuma ligação.” pic.twitter.com/kcjF01Bpbi — Andrade (@AndradeRNegro2) July 21, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE