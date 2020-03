Jornalista bolsonarista acusa Doria de liderar ofensiva para quebrar o Brasil

Para J. R Guzzo, Doria e o grupo que se posiciona contra Bolsonaro farão com que a economia brasileira piore: "recessão brava, com diminuição de até 4% na economia brasileira" edit

247 - O jornalista bolsonarista J.R Guzzo, em artigo no Metrópoles, acusou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de liderar uma ofensiva contra Jair Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus.

A economia brasileira, que para ele já seria desastrosa de qualquer maneira em 2020, será ainda pior com o coronavírus e a oposição feita por Doria e demais governadores.

"Com a ofensiva comandada pelo governador de São Paulo, João Doria, para eliminar a atividade econômica no estado, que responde por cerca de 40% do PIB nacional, está se armando uma tempestade-gigante: recessão brava, com diminuição de até 4% na economia brasileira. Nem Lênin, se quisesse destruir o capitalismo no Brasil, viria com uma ideia assim", escreveu Guzzo.

Governadores do País estão tomando fortes medidas de prevenção ao coronavírus, contrariando a posição polêmica de Bolsonaro de minimizar os impactos da pandemia.