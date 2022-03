Jornalista chinesa faz entrevista exclusiva com diretor-geral da Cruz Vermelha Internacional

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A jornalista do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Liu Xin, fez nesta segunda-feira (7) uma entrevista exclusiva com o diretor-geral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla em inglês), Robert Mardini, sobre os auxílios humanitários para a Ucrânia.

Vale lembrar que no mesmo dia, o chanceler chinês, Wang Yi, anunciou que a China oferecerá um kit de material de ajuda humanitária de emergência para a Ucrânia.

Veja o vídeo, com legendas em inglês