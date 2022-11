Jornalista cria teoria de que “surto extremista” de Cássia Kis pode ser laboratório para novo personagem

Apoie o 247

247 - “Em 2019, a convite de Atílio Bari, fui um dos entrevistadores de Cássia Kis no programa "Persona", na TV Cultura. A atriz sentou-se entre mim e o ator Marcos Frota, seu amigo querido de décadas. O programa foi ao ar em 8 de novembro e está disponível no You Tube. Foi uma conversa das mais agradáveis e que mostrou, mais uma vez, como Cássia sempre levou a sério a sua profissão.Diferentes atores, de teatro e TV, prestaram tributos a Cássia durante o ‘Persona’, todos sublinhando o seu profissionalismo e a entrega aos papéis que viveu ao longo de décadas de carreira”, relata o jornalista Maurício Stycer em sua coluna no portal uol.

“Eu não era exatamente um fã de Cássia quando fui ao programa. Achava a atriz exageradamente "intensa" em qualquer papel, mesmo quando não era necessário. Mas saí da gravação encantado, convencido do seu talento”, diz ele.

O jornalista explica que após as declarações homofóbicas e em defesa de um golpe militar passou a enxergar “Cássia como a ‘tia do Zap’, aquela senhora que recebe toneladas de fake news pelo WhatsApp e as propaga em seus grupos. Pensei: não é possível que Cássia tenha virado essa pessoa”.

