Jornalista da Globo descobre ao vivo que amigo foi baleado na cabeça e se choca

247 - Rômulo D'Avila, repórter do Bom Dia São Paulo, surpreendeu Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato ao revelar que a vítima de uma notícia que deu era um amigo pessoal seu. Nesta terça (16), o jornalista comunicou que o homem foi baleado na cabeça dentro do próprio carro em uma tentativa de latrocínio. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Vida de jornalista tem dessas. Não é, Rodrigo? A gente noticia esse tipo de caso todos os dias, infelizmente, lamentável. Hoje sou eu que estou aqui como repórter, e o meu colega, a vítima, é um amigo pessoal que saiu pra passear com o cachorro, e que agora luta pela vida em um leito de hospital", lamentou ele.

"Deixo aqui a minha força pra família e minha torcida para que fique tudo bem", desejou o repórter. "Que tristeza", afirmou Sabina assim que as câmeras voltaram para o estúdio. Bocardi se revoltou com o caso.

"Que coisa lamentável, Rômulo. E no final das contas, mais um cidadão nessa cidade largada. É com qualquer um, a qualquer momento, e a gente já vive esse pânico. Sua vida vai embora num segundo, que essa não seja o caso. As pessoas cometem os crimes como se fosse algo normal", disparou o âncora.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o fato de D'Avila ter sido escalado para cobrir o caso com o amigo no dia do próprio aniversário. "Que desumano", comentou Beatriz Lopes. "Que seu amigo se recupere e que, na medida do possível, você [D'Avila] tenha um feliz aniversário", disse um internauta identificado como Angel Mix.

O jornalista baleado foi Egberto Caliani, ex-funcionário da Record de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele foi alvejado no domingo (14) na cabeça durante um assalto na Vila Dalva, na zona oeste da capital paulista, passou por dias cirurgias e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas.

