Jornalista da Globo é atacado por bolsonaristas ao citar número 13

Profissional da área do esporte foi alvo de ataques de bolsonaristas

247 - Everaldo Marques foi alvo de ataques de bolsonaristas nas redes sociais por apenas citar o número 13 --que representa o PT (Partido dos Trabalhadores) nas urnas eletrônicas-- nesta quarta (14). O narrador esportivo, no entanto, não fez qualquer comentário político nas redes sociais. Ele apenas se referiu aos dias que faltavam para as suas férias. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Você está cansado? Eu também, muito! Sorte a minha que faltam só 13 dias", escreveu o jornalista, que rapidamente foi alvo de críticas por parte de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). "Pois é, a rede esgoto de televisão transformou seus colaboradores. Quem não for da militância está demitido", respondeu Alex Lima.

"Até você cara? O número 22 [referência a Bolsonaro] não faz estrago. Pena que você vai aguentar mais quatro anos. Ou melhor, faz que nem a Xuxa, capa daqui", provocou Fabio Camargo.

"Está maluco, Eve, que você acha normal devolver o poder para o grupo político que desviou recursos públicos na história do país. Está liberado normalizar esse fato então? Nada aconteceu, é isso mesmo?", questionou Carlos Felipe.

Marques, no entanto, foi defendido por seguidores que apontaram o erro na interpretação do texto. "O cara só vai sair de férias, bicho. Pelo amor de Deus", explicou o jornalista André Ruoco.

A confusão foi tamanha que o comentarista precisou fazer uma nova publicação para acalmar os ânimos. "Eu estou falando das minhas férias. Mas das duas uma: ou tem muito robô por aqui ou a galera está pior que eu fazendo conta --e interpretando texto", alfinetou ele.

