Jornalista diz que Guedes costuma ligar para repórteres e xingar políticos de gângsters

247 - O jornalista Thomas Traumann, colunista do Poder360 e da Veja, afirmou no Twitter que tem sido frequente o ministro Paulo Guedes (Economia) ligar para repórteres e reclamar do governo.

“Quando está sob pressão, o que tem sido comum ultimamente, Paulo Guedes telefona para alguns jornalistas para reclamar. São ligações de 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, nas quais o ministro fala sem parar, chama seus colegas de incompetentes e os políticos de gângsters”, disse Traumann.

“Parte dessas ofensas, Guedes também diz aos políticos, como mostra a repórter Camila Mattoso, hoje na Folha”, disse.

O ministro se referiu nessa terça-feira (26) ao ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) como "burro" e disse que "às vezes eu mesmo me pergunto o que estou fazendo aqui".

2/parte dessas ofensas, Guedes também diz aos políticos, como mostra a repórter @mattoso_camila hoje na @folha https://t.co/tErgV4uwNa — thomas traumann (@traumann) October 27, 2021

4/MHS tinha predileção em atazanar Mario Andreazza, o ministro das grandes obras. MHS cunhou uma moeda paralela no orçamento público, os "andreazzas", equivalente a 1 trilhão de cruzeiros. Quando alguém falava em mais verbas, ele dizia: "ah, isso vai custar x andreazzas". — thomas traumann (@traumann) October 27, 2021

5/MHS perdeu muitos pontos no Congresso quando de brincadeira sugeriu uma lei para pagar aos políticos 10% de comissão nas emendas "e assim economizar os 90% de gastos numa obra inútil".

Ah, houve comemoração quando ele saiu do governo. PUBLICIDADE October 27, 2021

