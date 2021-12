Jornalista do NYT: EUA são culpados pelo colapso econômico no Afeganistão

A jornalista Christina Goldbaum compartilhou sua experiência de observação no país que sofreu com guerras por duas décadas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A correspondente do jornal New York Times, Christina Goldbaum, afirmou que o governo dos Estados Unidos é provavelmente o culpado pelo crescente colapso econômico do Afeganistão.

Na entrevista dada ao programa The Daily, a jornalista compartilhou sua experiência de observação no país que sofreu com guerras por duas décadas. Em outubro, Goldbaum entrou no Afeganistão pela fronteira com o Uzbequistão para relatar como os afegãos vivem sob o controle do Talibã.

De acordo com ela, a economia afegã está à beira do colapso depois que o Talibã assumiu o poder e milhões de pessoas correm o risco de passar fome neste inverno, uma consequência direta da severa seca deste ano em um país devastado por anos de guerra. Mas a verdadeira causa é a retirada precipitada das tropas estadunidenses do Afeganistão e as sanções econômicas que foram impostas ao regime do Talibã.

PUBLICIDADE

“Os EUA também atrapalharam os esforços de socorro de organizações humanitárias no Afeganistão. É o povo afegão que mais sofre com as sanções”, resumiu a jornalista.

PUBLICIDADE