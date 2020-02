Jornalista do SBT, Rachel Sheherazade diz que também recebeu ameaças após criticar Bolsonaro

Apresentadora do SBT diz não estar surpresa com os ataques à Vera Magalhães e afirma que também foi vítima dos bolsonaristas edit

Revista Fórum - A jornalista Rachel Sheherazade, apresentadora do Jornal do SBT, afirmou na madrugada desta quinta-feira (27) que já recebeu ameaças de morte e que seus filhos são constantemente ameaçados depois que passou a criticar Jair Bolsonaro.

A informação foi publicada em uma sequência de tuítes em que a apresentadora diz não estar surpresa com os ataques direcionadas à jornalista Vera Magalhães, autora da reportagem sobre a convocação feita por Jair Bolsonaro aos atos de 15 de março, que pede o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais na Fórum.