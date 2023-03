Jornalista é alvo de racismo após entrevistar Nikolas Ferreira: "presta nem pra faxina"

Apoie o 247

ICL

247 - Comentarista política da CNN Brasil, Basilia Rodrigues sofreu racismo por parte de apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A jornalista compartilhou no Twitter o print de uma mensagem racista publicada por um apoiador do parlamentar na caixa de comentários do canal da CNN no YouTube. "Parabéns, Nikolas. E essa repórter???? Presta nem pra dar faxina", escreveu o internauta.

Na ocasião, Basilia entrevistava o parlamentar mineiro e a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), no quadro "Dois Lados", exibido no último dia 14.

Parlamentares debatiam a possível cassação do mandato de Nikolas por fala transfóbica no plenário da Câmara.

Foto: Reprodução

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.