Jornalista Fábio William lança “bomba” contra a Globo: “vou dizer quem foi o responsável pela minha demissão” (vídeo)

247 - O jornalista Fábio William, demitido na semana passada da Rede Globo após décadas de casa, publicou um vídeo em sua página oficial e prometeu revelar o nome do responsável por sua demissão da TV Globo, anunciada no último dia 5.

“Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Para quem é novo nisso [no Instagram] até que eu não demorei. Primeiro para agradecer… menos de 24 horas depois de criar o Instagram, muita gente me seguindo. Eu estou realmente muito surpreso com tudo isso”, comemorou ele.

“Mas tem uma pessoa que é responsável por tudo isso que está acontecendo e o que virá acontecer na minha vida. Essa pessoa é a responsável pela minha demissão, por tudo que está acontecendo, e eu vou revelar”, finalizou ele, prometendo que voltaria para sua página oficial em breve para encerrar o mistério.

Veja:

