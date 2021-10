Jornalista filipina que ganhou Nobel da Paz diz que Facebook ameaça democracia

Apoie o 247

247 com Reuters - Ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2021, a jornalista filipina Maria Ressa acusou o Facebook de ser uma ameaça à democracia. Segundo ela, a empresa de Mark Zuckerberg falha em proteger seus usuários contra a disseminação do ódio e a desinformação, além de ser “tendenciosa contra os fatos”.

O Facebook se tornou o maior distribuidor de notícias do mundo e “ainda assim é tendencioso contra os fatos, é tendencioso contra o jornalismo”, disse Ressa.

“Se você não tem fatos, não pode ter verdades, não pode ter confiança. Se você não tem nenhuma delas, você não tem uma democracia”, disse ela, complementando: “Além disso, se você não tem fatos, você não tem uma realidade compartilhada, então você não pode resolver problemas como clima ou coronavírus”.

A chefe do portal de notícias Rappler tem sido alvo de intensa campanha de ódio dos apoiadores do presidente filipinoRodrigo Duterte. “Estes ataques online nas mídias sociais têm um propósito. Eles são direcionados e usados como uma arma”, disse a ex-jornalista, que trabalhou na CNN Filipinas. As apurações do portal Rappler têm exposto a guerra de Duterte contra as drogas, com execuções extrajudiciais.

Os filipinos estão no topo do mundo no tempo gasto em mídia social, de acordo com estudos de 2021 realizados por empresas de gerenciamento de mídia social.

Procurado para comentar as observações da Ressa, um porta-voz do Facebook disse que a empresa investe na remoção e na redução de visibilidade de conteúdo nocivo.

