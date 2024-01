Jornalista judeu relata perseguição por denunciar ações de Israel em Gaza

Apoie o 247

247 – Em 20 de dezembro, o jornalista Tony Greenstein, de origem judaica, viu-se submetido a uma prisão amparada pelo Ato de Terrorismo de 2000, no Reino Unido, após denunciar as ações de Israel em Gaza. O incidente, detalhado em um artigo na Al Jazeera , destaca preocupações sobre a liberdade de expressão no Ocidente, conforme relatado por Greenstein.

No texto, Greenstein explica que sua prisão foi desencadeada por um tweet em que expressava apoio à resistência do Hamas contra o que descreve como as ações genocidas de Israel em Gaza. Ele esclarece que, como judeu ateu, socialista e secular, não apoia politicamente o Hamas, mas admira a resistência do grupo. Greenstein argumenta que sua prisão não é um caso isolado, citando outros episódios similares, incluindo o arresto de Mick Napier, fundador da Scottish Palestine Solidarity Campaign.

O jornalista aponta para uma crescente pressão das autoridades britânicas para restringir a liberdade de expressão relacionada ao conflito israelense-palestino. Ele destaca a falta de sutileza nessas ações, mencionando a rotulagem inicial, por parte da mídia tradicional, das manifestações pró-palestinas como "pró-Hamas". Greenstein acusa ainda o governo britânico, liderado por figuras como Suella Braverman e Rishi Sunak, de usar acusações de antissemitismo para silenciar críticas a Israel, prejudicando as liberdades democráticas fundamentais.

O artigo aborda o contexto mais amplo da designação do Hamas como uma organização terrorista no Reino Unido, questionando a justificativa do governo e apontando o que Greenstein considera hipocrisia na abordagem das ações de Israel. Concluindo, Greenstein reafirma seu compromisso em denunciar as ações de Israel e apoiar a causa palestina, apesar das possíveis consequências legais.

