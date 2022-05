Jornalista Marcos Uchôa revela mágoa da Globo

"Foi para me machucar, e me machucou", disse o jornalista que deixou recentemente a emissora edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Durante 34 anos, Marcos Uchôa foi um dos principais jornalistas da rede Globo. Contudo, o repórter pediu demissão da emissora no final de 2021. Em entrevista recente, ele afirmou que, mesmo com várias coberturas de sucesso no currículo, guarda mágoas da emissora.

Ao podcast Inteligência Limitada, apresentado por Rogério Vilela Veja, o profissional revelou que ficou chateado por não ter sido chamado para uma série de homenagens feitas quando o canal completou 50 anos de jornalismo.

“Teve uma coisa que na Globo me magoou. Em 2015, a Globo comemorava 50 anos de jornalismo, e foi feita uma série de homenagens no Jornal Nacional. Eu apareci, dentro de reportagens, mas foram convidados jornalistas desses anos todos para participar de uma mesa. Eram mais de 10. Uns 15, bastante gente. Eu não fui convidado”, contou. O episódio aconteceu há sete anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não queria que tirassem ninguém dali. Agora, acho que eu não ter sido convidado foi um problema pessoal de quem estava escolhendo. Aquilo foi para me machucar, e me machucou. A decisão era dos chefes e eles fizeram o que quiseram fazer. Muita gente, nas ruas, disse que era um absurdo eu não estar ali”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE