Jornalista polonês judeu deixa principal jornal da Polônia após receber ordem para não descrever Azov como "neonazista"

247, com Jewish Telegraphic Agency - Um dos jornalistas mais proeminentes da Polônia, Konstanty Gebert, disse que está deixando o que muitos consideram o jornal de registro do país depois que a publicação exigiu que ele descrevesse o Batalhão Azov da Ucrânia como “extrema-direita” em vez de “neonazista”.



Gebert, que é judeu, anunciou sua saída do Gazeta Wyborcza na quinta-feira em sua coluna semanal.



“Se não conseguirmos chegar a um acordo sobre o essencial, teremos que nos separar”, escreveu Gebert. Ele continuará escrevendo como colaborador.



“Lamentamos reconhecer a decisão do nosso colega. Estamos satisfeitos com a declaração de que o fim de uma série regular de artigos não significa o fim de nossa cooperação”, escreveu Wyborca ​​em comunicado.

O Batalhão Azov usa uma variante do Wolfsangel nazista como seu principal símbolo. A Liga Antidifamação considera o Wolfsangel “um dos símbolos supremacistas brancos mais populares”.

