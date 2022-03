Jornalista ucraniana morre junto com cinegrafista da Fox News em ataque russo

Apoie o 247

Metrópoles - Morreu a repórter Oleksandra Kuvshynova (no centro da foto em destaque, de máscara), de 24 anos, que acompanhava o cinegrafista Pierre Zakrzewski, de 55, morto enquanto cobria pela rede norte-americana Fox News o conflito na Ucrânia. Com isso, sobe para três o número de profissionais da imprensa vítimas dos ataques. Um terceiro jornalista está internado.

Na tarde dessa segunda-feira (14/3), de acordo com informações de agências internacionais de notícias, Kuvshynova não resistiu aos ferimentos provocados por um bombardeio em Kiev. Kuvshynova colaborava com a equipe da emissora como consultora. No ataque, o correspondente Benjamin Hall também foi atingido e está hospitalizado. Antes, o apresentador John Roberts, do mesmo canal, anunciou a morte de Pierre Zakrzewski. “Notícia horrível para relatar”, lamentou nesta terça-feira (15/3).

