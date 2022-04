Jornalista veterana processa Globo para ter mesmo salário que Bocardi e Tralli

Profissional argumenta no processo que exercia função de apresentadora, mas não era remunerada de acordo com o cargo edit

247 - A jornalista Gloria Vanique está processando a Globo na Justiça do Trabalho. A apresentadora pede uma reparação e equiparação salarial em relação aos seus colegas que também eram âncoras, como Rodrigo Bocardi e César Tralli. Entre 2012 e 2020, ela foi coapresentadora do Bom Dia São Paulo e comandou o programa --além de SP1 e SP2-- nas folgas dos titulares. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Conforme apurou o Notícias da TV, Gloria argumenta no processo que exercia função de apresentadora, mas não era remunerada de acordo com o cargo. A ação foi protocolada no ano passado e ainda não tem previsão para ser julgada.

Gloria Vanique (Photo: Reprodução) Reprodução

A jornalista entrou na emissora em 2007 e durante oito anos recebeu como repórter. Em 2017, chegou a ter uma melhora salarial, o aumento foi relacionado ao status de "repórter de rede" --que são aqueles jornalistas que podem ser aproveitados nos noticiários nacionais: Bom Dia Brasil, Hora 1, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo.

Entre as aparições em rede nacional no Bom Dia Brasil, por exemplo, constam justamente os períodos em que Gloria fez as vezes de apresentadora no Bom Dia São Paulo durante férias de Bocardi. Após a sua saída, a Globo optou por um revezamento de profissionais no mapa do trânsito da cidade em vez de deixar uma parceria fixa na atração matinal paulista. Luiza Vaz e Sabina Simonato estão nesse rodízio.

