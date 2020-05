Jornalistas da Globo criticam a própria emissora por dar espaço a Osmar Terra

Revista Fórum - Além da enxurrada de críticas nas redes sociais, a GloboNews foi alvo de reprovação de jornalistas da própria emissora pelo fato de ter sido dado espaço ao deputado federal Osmar Terra (MDB), ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, em um debate sobre a pandemia do coronavírus com ex-ministros da Saúde.

Notório negacionista científico, o que lhe rendeu o apelido de “Osmar Trevas”, o parlamentar usou o debate com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, e Humberto Costa, senador e ex-ministro da Saúde de Lula, para seguir com seu discurso anti-isolamento.

É um perigo no momento atual dar ouvidos a um lunático como Osmar Terra, que só faz disseminar fake news e teorias de conspiração sem base científica. Em tempos de pandemia, desinformação mata! E o Brasil já passa dos 10 mil mortos. — André Fran (@andrefran) May 10, 2020

Não dá, com uma situação tão séria como a atual, com mais de dez mil mortos, abrir o microfone pro Osmar Terra desfilar tanta desinformação. — Rodrigo Carvalho (@rodrigo__c) May 10, 2020

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.