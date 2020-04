Jornalistas do SBT mandam carta a direção e pedem saída de Marcão do Povo da emissora

os jornalistas do SBT enviaram na sexta-feira uma carta de repúdio às declarações do apresentador Marcão do Povo, do "Primeiro Impacto", que na última semana sugeriu "campos de concentração" para pessoas que estivessem com o coronavírus edit

247 - Os jornalistas do SBT enviaram na sexta-feira uma carta de repúdio às declarações do apresentador Marcão do Povo, do "Primeiro Impacto", que na última semana sugeriu "campos de concentração" para pessoas que estivessem com o coronavírus. Os jornalistas querem que Marcão seja dispensado da emissora após os 15 dias de suspensão que foram impostos a ele. A informação é do portal UOL.

Nela, os jornalistas acusam Marcão do Povo de não seguir as recomendações de higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e determinadas para a redação do SBT, colocando em risco a vida dos colegas.

Segundo a reportagem, a carta, enviada por e-mail e WhastApp, afirma que a fala de Marcão é inadmissível e não condiz com a história do SBT, concluindo que ele não é digno de ser contratado pela emissora paulista.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.