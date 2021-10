Jornalistas Livres sofre censura do Instagram e tem conta desativada

Apoie o 247

Revista Forum - O Jornalistas Livres, coletivo que reúne uma rede jornalistas independentes que atuam com reportagens, matérias e notícias em defesa da democracia e em prol dos direitos humanos, sofreu censura por parte do Instagram. A rede social, nesta segunda-feira (11), desativou o perfil do coletivo jornalístico. Em nota, a editora do Jornalistas Livres, Laura Capriglione, condenou a atitude da empresa, que mantém ativas contas que desrespeitam regras da comunidade.

“O Instagram desativou indevidamente a conta dos Jornalistas Livres. Uma conta que tem até a data de hoje – 11 de outubro de 2021 – 619 mil seguidores, destinada a noticiar questões relativas aos direitos humanos, aos direitos ambientais e à defesa dos povos originários. Esta é, portanto, uma conta destinada a falar sobre a resistência do povo a um governo com clara inspiração nazista”, diz o início da nota.

Laura Capriglione informou que já recorreu junto ao Instagram para recuperar a conta dos Jornalistas Livres e, enquanto a empresa não delibera sobre o assunto, o coletivo mantém uma conta alternativa na rede social. Acesse aqui. O site dos Jornalistas Livres, por sua vez, pode ser acessado aqui.

