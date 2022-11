José de Abreu denuncia Cassia Kis ao MP por LGBTfobia: "Crime contra a sociedade"

Apoie o 247

ICL

247 - Pai de uma mulher transexual, José de Abreu entrou com uma notícia-crime no Ministério Público Federal contra Cassia Kis após as declarações homofóbicas da atriz. O ator ainda afirmou que a ex-colega de trabalho está "completamente descompensada". "É um crime contra a sociedade", disparou o intérprete de Tertúlio em Mar do Sertão. As informações são do portal Notícias da TV.

"Fiquei muito chocado, triste com o que a Cassia falou, porque tenho uma preocupação grande com a minha filha. Ela mora na Califórnia, que é um local superaberto, mas, quando vem pra cá, fico bastante tenso, porque o Brasil é o país que mais mata trans", afirmou o ator sobre a caçula, Bia.

O ator integra três ações coletivas contra a artista apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) e é um dos autores das representações em conjunto com Paula Dalaio, psicóloga de São Paulo, e de instituições como Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Gênero e ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.