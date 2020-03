José Padilha diz que sofre "linchamento moral"

O diretor José Padilha, em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, rebate as críticas que sofreu após ser indicado para dirigir o documentário sobre Marielle Franco. “Anúncio de série sobre Marielle gerou acusações de racismo e fascismo sem direito a respostas”, diz ele.

"O que aconteceu no dia seguinte ao da assinatura do contrato foi estarrecedor. Além de acusarem Antonia de racismo —apesar de a Antonia estar trabalhando com afinco para montar um equipe representativa da comunidade negra no Brasil e no exterior— e de me taxarem de fascista (Marielle nunca me chamou de fascista), atacaram a legitimidade da família de Marielle, atacaram a Mônica e atacaram Marcelo Freixo", justifica.

"Foi um linchamento moral sem direito a respostas ou tempo para explicações. Os linchadores reduziram tudo à cor da minha pele, como se eu fosse fazer o projeto sozinho, como se não fôssemos contar a história de Anderson, um homem branco, como se não fôssemos montar uma equipe repleta de realizadores negros. Linchamentos sumários são compatíveis com os valores de Marielle?", acrescenta