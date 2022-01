José Simão diz que a "previsão de alta pro Brasil" é 3 de outubro

O jornalista e humorista José Simão é crítico do atual governo Bolsonaro. Em outubro, ocorrem as eleições presidenciais edit

247 - O jornalista e humorista José Simão escreveu nas redes sociais, após Jair Bolsonaro receber alta do hospital após suposta obstrução intestinal, que a “previsão de alta pro Brasil” é no dia 3 de outubro, dia seguinte às eleições de 2022, que estão marcadas para o dia 2.

Simão é crítico do atual governo Bolsonaro e sempre vem usando as redes sociais para criticá-lo. As mais recentes pesquisas sobre intenção de voto para as eleições de 2022 mostram o ex-presidente Lula (PT) liderando a corrida eleitoral e cenários complicados para Bolsonaro.

