Josias de Souza ataca Lula por parar privatizações e é detonado nas redes

Jornalista escreveu artigo atacando medida do presidente para preservar o que restou do patrimônio brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Josias de Souza, porta-voz da "terceira via" liberal que nunca saiu ao menos do papel, resolveu atacar o presidente Lula por parar privatizações que foram colocadas à venda (confira a lista completa aqui) no governo Bolsonaro.

“Lula recoloca as estatais na trilha da roubalheira”, diz o jornalista.

No entanto, se sua ideia inicial era angariar aplausos pelo texto, a proposta não foi muito bem aceita pelos internautas, que detonaram seu artigo.

Veja as reações:

A maior roubalheira da história recente tem sido a transferência bilionária de dividendos da Petrobrás aos minoritários, a partir de preços abusivos cobrados povo brasileiro, e e aí vem um comentarista com essa baboseira. https://t.co/Zqq6GY29lP April 8, 2023

Que a UOL/Folha me causa nojo, acho que todos já sabem. Este panfletário desceu ao mais baixo nível do desespero. Josias de Souza se vendeu barato e merece ser processado pelo estado. Isto não é liberdade de imprensa. Isto é um ataque brutal a honra do eleitor que votou em Lula. — Ricardo.Matos50 (@zotam2) April 8, 2023

Um colunista a serviço da opinião do patrão . Há 50 anos — xico sá (@xicosa) April 8, 2023

Que a UOL/Folha me causa nojo, acho que todos já sabem. Este panfletário desceu ao mais baixo nível do desespero. Josias de Souza se vendeu barato e merece ser processado pelo estado. Isto não é liberdade de imprensa. Isto é um ataque brutal a honra do eleitor que votou em Lula. — Ricardo.Matos50 (@zotam2) April 8, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.