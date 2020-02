Josias de Souza: "no Brasil, maior ameaça do coronavírus é econômica"

Na avaliação do jornalista, o país estaria pronto do ponto de vista da saúde, mas totalmente despreparado no ponto de vista da economia edit

247 - Josias de Souza, colunista do Uol, publicou um artigo em que afirma que a principal ameaça do coronavírus para o Brasil é econômica.



O colunista aproveitou para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o Brasil é assediado pelo coronavírus em duas dimensões: na saúde e na economia. O país estaria pronto do ponto de vista do primeiro, mas totalmente despreparado no ponto de vista do segundo.

"Brasília meteu-se numa guerra de egos que atrasa a agenda do desenvolvimento. Jair Bolsonaro, em vez e produzir vacinas, instalou no Planalto um laboratório que propaga o vírus da discórdia em velocidade estonteante", afirma o autor.