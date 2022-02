Josias de Souza: se Aras acha que Bolsonaro não cometeu prevaricação, tudo é permitido

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Josias de Souza afirma que, "se as decisões de Augusto Aras fossem feitas a base de lógica, faltaria material". "Se Bolsonaro é um inocente inimputável invulnerável, extinguem-se todos os valores morais sobre a Terra. Tudo é permitido", diz.

De acordo com o jornalista, ao pedir o arquivamento dos inquéritos sobre o vazamento de dados sigilosos por Jair Bolsonaro e no outro acerca das irregularidades na aquisição da vacina indiana Covaxin, Aras "repetiu a submissão de praxe às conveniência de Bolsonaro".

"Fingiu-se de cego pelo bem da República. Proliferam as evidências de que os pedidos de arquivamento do procurador-geral não ficam em pé. Mas Aras avalia que não convém arriscar a estabilidade da Presidência de Bolsonaro em nome da verdade. Então, pede que fique combinado que nada aconteceu", continua. "As delinquências de Bolsonaro são enterradas vivas em covas rasas".

