Jovem Pan contrata ex-ministro Ricardo Salles como comentarista

247 - A TV Jovem Pan News anunciou a contratação do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles como comentarista. O ex-ministro estreará nesta quinta-feira (3) à noite, no programa "Headline News".

Ricardo Salles, que ocupava o cargo de ministro desde o início do mandato de Bolsonaro, em 2019, é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em maio deste ano, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Salles foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve seus sigilos bancário e fiscal quebrados, no âmbito da Operação Akuanduba, deflagrada pela Polícia Federal (PF). O órgão apura crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando, praticados por agentes públicos e empresários.

A suspeita é da existência de um esquema internacional de exportação ilegal de madeira. Além do agora ex-ministro, outras 17 pessoas são investigadas. Na época, o STF também determinou o afastamento de Eduardo Bim do cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

