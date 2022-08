Jovem Pan copia programa de Andréia Sadi para tentar conter vexame no Ibope

Ajustes já estão sendo feitos no ar, e outros mais estão previstos para acontecer no decorrer dos próximos dias edit

247 - Para tentar fazer frente e crescer na audiência contra o Estúdio i, apresentado por Andréia Sadi na GloboNews, a Jovem Pan vai copiar sua principal concorrente. O Headline News da tarde, exibido das 14h às 15h, terá um estilo mais conversado e com forte teor de apuração dos fatos do dia. Ajustes já estão sendo feitos no ar, e outros mais estão previstos para acontecer no decorrer dos próximos dias. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O objetivo é se aproximar da linguagem que Andréia Sadi adotou no Estúdio i para que o público mais identificado com a linha editorial da Jovem Pan não troque de canal. Desde sua estreia, em junho, Sadi não raramente consegue ser o programa mais visto da programação do canal de notícias da Globo.

Seus índices ficam entre 0,8 e 1,1 ponto no Ibope PNT da TV paga. Na quinta-feira da semana passada (28), por exemplo, no confronto entre o Estúdio i e o Headline News, a GloboNews chegou a alcançar 1,2 ponto, enquanto a Jovem Pan e a CNN Brasil tinham apenas 0,1. A diferença tão grande fez a Jovem Pan desejar reagir no horário e tentar um novo formato para evitar novo vexame.

No projeto, segundo apurou o Notícias da TV, a apresentadora Cláudia Barthel, ex-RedeTV!, Globo e Manchete, vai chamar os repórteres com apurações exclusivas e conversar com o público sobre fatos quentes. Ela também vai trazer apurações em primeira mão no decorrer do jornal.

Como Cláudia é uma âncora mais clássica e não tem a apuração como seu forte, o time de produção da Jovem Pan e os repórteres é que vão atrás disso. Outro ponto é a política. O Headline News da tarde ficará bem focado em informações sobre os bastidores de Brasília, assim como é o Estúdio i hoje.

