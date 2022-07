Jovem Pan defende "tiroterapia" em programa e provoca crise nos bastidores

O policialesco é comandado por William Travassos, que faz outros programas no canal de notícias edit

247 - A Jovem Pan News vive mais uma crise nos bastidores por conta de sua linha editorial. Jornalistas reclamaram de um segmento do programa Flagrante JP, que vai ao ar nos sábados e fala sobre casos policiais. No último sábado (16), a atração defendeu abertamente a compra facilitada de armas e usou o termo "tiroterapia" para dizer que armas de fogo fazem bem para à população. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O policialesco é comandado por William Travassos, que faz outros programas no canal de notícias. Segundo apurou o Notícias da TV, vários jornalistas da Redação da TV de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, se queixaram do tom da reportagem para os chefes.

O motivo foi principalmente o momento em que ela foi ao ar, quando o porte de arma é cada vez mais questionado. Para eles, faltou um contraponto no material exibido e pareceu uma propaganda para a cultura armamentista.

Por fim, entendem que faltou sensibilidade de William Travassos. O caso do bolsonarista que matou um petista em Foz do Iguaçu, no Paraná, ainda está fresco na mente das pessoas.

No programa, William Travassos argumentou que a filosofia do tiro é algo que acalma muita gente. O termo usado foi a "tiroterapia". O termo em si repercutiu não só na Jovem Pan, mas também entre as concorrentes GloboNews e CNN Brasil. Jornalistas dos canais ficaram chocados pela forma como o assunto foi abordado durante o plantão do fim de semana.

