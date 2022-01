Jovem Pan News praticamente não foi vista por ninguém em dezembro e derrete no ranking da TV

Emissora que apoia Jair Bolsonaro não ficou entre as 50 canais com maiores audiências no mês de dezembro edit

247 - A Jovem Pan News, canal que defende o bolsonarismo de maneira mais enfática na TV, registrou 0,03 ponto de audiência em dezembro. Segundo ranking consolidado mensal da audiência nesse período na Grande São Paulo, apurado pela Kantar Media Ibope, a JP News não apareceu entre os 50 maiores canais brasileiros.

A emissora comandada pelo empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como "Tutinha", foi lançada no final de outubro e chegou a ocupar a 45ª colocação em novembro, com 0,04 ponto, resultado que foi celebrado pela JP News.

Segundo um especialista ouvido pela Veja na condição de anonimato, o resultado não chegou a ser tão auspicioso para uma estreia de canal, e a baixíssima audiência do canal em dezembro estaria refletindo com mais precisão o tamanho do público do canal, em sua absoluta maioria de bolsonaristas.

"Com uma linha editorial francamente favorável ao governo Bolsonaro, paga o preço por ser chapa-branca especialmente nesse momento em que os índices de rejeição ao presidente estão nas alturas. Fica difícil conquistar novas audiências além dos círculos bolsonaristas radicais e adeptos das fake news", escreve a revista Veja.

