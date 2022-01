Jovem Pan News vive dias de caos sem comando

Principal diretor do canal, Humberto Candil não aparece na redação desde o fim do ano. Seu substituto não tem agradado edit

247 - Braço jornalístico da rádio Jovem Pan, a bolsonarista Jovem Pan News, vive um caos em seus bastidores, relata o site Notícias da TV. Principal diretor do canal, Humberto Candil não aparece na redação do veículo desde o final de 2021.

Profissionais têm reclamado da forma como outros chefes tratam a equipe. Além disso, dizem que faltam oportunidades para quem deseja crescer dentro da empresa.

Para piorar, a pressão por audiência também se faz presente. O canal não tem tido bom desempenho. Em dezembro de 2021 ele ocupou a posição de número 48 no ranking total da TV paga, muito atrás da GloboNews e da CNN Brasil, por exemplo.

Candil se afastou do trabalho antes do Natal, em 23 de dezembro, e permanece de fora desde então para solucionar problemas pessoais. O comando está com Marco Túlio Victoria, chefe de Redação da Jovem Pan, que causa descontentamento por causa de seu tratamento pessoal. Repórteres, editores, produtores e até cinegrafistas se queixam: ele é "ríspido e ignorante".

