Jovem Pan segue desmonetizada no YouTube e perde até R$ 20 milhões por mês

247 - A Jovem Pan ainda não conseguiu retomar a monetização de seu conteúdo jornalístico no YouTube, o que é uma de suas prioridades para o ano de 2024. O aguardo pela resposta do Google, proprietário da plataforma de vídeos, foi estendido além do previsto, causando expectativas internas não atendidas até o final de janeiro, informa o F5.

O impasse surgiu devido a atrasos na avaliação por parte da multinacional de tecnologia, que está revisando as alterações implementadas pela emissora. Essas mudanças são consideradas cruciais para a retomada da monetização.

No auge de sua presença no YouTube, a Jovem Pan alcançava receitas mensais que chegavam a até R$ 20 milhões com seus vídeos jornalísticos. Esses recursos eram essenciais para financiar investimentos significativos em salários e tecnologia.

No entanto, o relacionamento entre a emissora e o YouTube sofreu um revés durante o período eleitoral de 2022, quando a plataforma identificou violações em seu regulamento. Entre as irregularidades, destacaram-se a disseminação de notícias falsas e títulos enganosos. Como resultado, durante todo o segundo semestre de 2023, a Jovem Pan trabalhou em ajustes solicitados pela plataforma, visando adequar-se às diretrizes e restabelecer os pagamentos.

Atualmente, apenas o conteúdo esportivo da Jovem Pan está liberado para monetização na plataforma do YouTube, apesar de render menos em comparação ao conteúdo jornalístico. Nos bastidores, essa permissão parcial é interpretada como um sinal positivo, indicando que o Google reconhece os esforços da empresa para cumprir suas exigências.

