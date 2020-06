Jovens brancos dos EUA criam desafio racista para reproduzir morte de George Floyd nas redes

Revista Fórum - Um desafio racista foi lançado por jovens brancos dos Estados Unidos, que compartilham fotos imitando o momento da morte de George Floyd, homem negro asfixiado por um policial em Minneapolis.

O chamado “#GeorgeFloydChallenge” (Desafio George Floyd) começou com adolescentes brancos reproduzindo o momento em que um policial branco asfixiou Floyd com o joelho.

A princípio, as fotos eram compartilhadas no Snapchat, mas o desafio chegou a outras redes sociais, como Instagram e Twitter. As plataformas estão inviabilizando e apagando as postagens com a hashtag.

Eu não tinha visto isso, mas infelizmente chegou até mim.



Brancos transformaram a morte de George Floyd em um Challenge de Internet. É isso mesmo. A morte de um homem, asfixiado pela polícia, virou uma brincadeira de Internet.



Eu não sei nem expressar a minha raiva disso aqui. pic.twitter.com/EggPd0ch8h — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) June 4, 2020

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.