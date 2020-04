Juca Kfouri: "É preciso interditar este maluco!"

O jornalista Juca Kfouri escreve em sua coluna que há muito mais gente nas ruas neste sábado que o aceitável para o período do isolamento e que a responsabilidade é de Bolsonaro edit

247 - Juca Kfouri constatou, em sua coluna no UOL: "fato é que neste sábado tem muito mais gente na rua do que deveria, dos grupos de riscos, inclusive".

O jornalista afirma que a causa é "certamente por acreditarem no genocida que ao perder o poder em Brasília, espalha sandices em suas redes antissociais. O preço, em vidas, não demorará a chegar. Se fossem só as dos irresponsáveis, menos mal, cada um sabe de si. Mas contaminarão os que são prudentes, os que estão no serviços essenciais, enfim, os inocentes",

Para ele, só há uma saída para interromper o ciclo do "governo da necropolítica": "É preciso interditar este maluco!"

