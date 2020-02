Juca Kfouri ironiza: 'palmas para o funcionário público que votou no Jair e agora é chamado de parasita'

247 - O jornalista Juca Kfouri ironizou os servidores públicos que votaram em Jair Bolsonaro na eleição de 2018, após o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, chamá-los de 'parasitas'. "Uma grande salva de palmas para o funcionário público que votou no Jair e agora é chamado de parasita", escreveu o jornalista em seu blog.

A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal disse repudiar "a estratégia sistemática de apontar os servidores públicos brasileiros como culpados dos problemas nacionais, silenciando sobre as causas verdadeiras, bem como a de difundir notícias inverídicas a respeito".

"Qualquer manual básico de gestão consideraria a declaração do Ministro como assediante e desestimuladora. Trata-se de uma verdadeira tragédia acompanhar reiterados ataques daquele que deveria estimular o bom funcionamento da máquina pública. Paulo Guedes, com suas falas, parece nutrir ódio crescente pelos agentes públicos. E com ódio nada se constrói", afirmaram os delegados.