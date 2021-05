Juca Kfouri: sem Bolsonaro, será difícil para a Jovem Pan recuperar a imagem

247 - Em artigo publicado originalmente no jornal UNIDADE, do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, e divulgado em sua coluna no UOL, o jornalista Juca Kfouri fez uma retrospectiva da rádio Jovem Pan, que passou de ser conservador para se tornar “burra e panfletária”.

“A Pan, muito antes de ser Jovem Pan, sempre foi conservadora, jamais burra e panfletária. Com o jornalismo dirigido por Fernando Vieira de Mello, fazia pesquisas tão bem feitas que, na eleição para prefeito paulistano em 1985, cravou, contra todos os demais institutos, a vitória de Jânio Quadros sobre Fernando Henrique Cardoso. Doeu, mas acertou”, escreveu.

Atualmente, Kfouri descreve uma rádio “voltada para expressiva audiência fundamentalista” “Suas enquetes, sempre a favor do governo federal, dão resultados que se aproximam invariavelmente de 100%, com o negacionismo ocupando o que deveria ser jornalismo”, escreveu.

“O mais perto que chegou do Prêmio Pulitzer foi ao agredir Glenn Greenwald”, afirmou o jornalista em referência à agressão do bolsonarista Augusto Nunes ao jornalista Glenn Greenwald em programa da Jovem Pan.

“Passado o governo genocida, será difícil para a Pan recuperar a imagem. Uma pena”, conclui Juca Kfouri.

