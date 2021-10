Judeus criticam apologia ao fascismo feita por Augusto Nunes

“Não é liberdade de pensamento" diz nota dos Judeus Pela Democracia. “Crimes de ódio, crimes contra a humanidade e a defesa do genocídio étnico são parte inalienável da ideologia fascista” edit

Revista Fórum - O Coletivo Judeus Pela Democracia reagiu com uma nota de indignação, publicada no Twitter, às declarações do jornalista bolsonarista Augusto Nunes que defendeu abertamente o direito de ser fascista num programa da Jovem Pan, na noite de segunda-feira (4).

“Para Augusto Nunes o problema do fascismo é ser estigmatizado. Para ele, é apenas “liberdade de pensamento”. NÃO! Crimes de ódio, crimes contra a humanidade e a defesa do genocídio étnico são parte inalienável da ideologia fascista. Apologia ao fascismo não pode ser aceitável”, diz a publicação da entidade judaica.

“Digamos que o sujeito defenda o fascismo. Ele pode, ele pode defender da mesma forma que o Partido Comunista pode defender o comunismo”, disse Nunes, durante o noturno Direto ao Ponto, traçando a típica analogia falsa que coloca o fascismo como contraponto ao comunismo.

