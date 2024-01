Judeus questionam lobby sionista que tenta levar juízes de tribunais superiores a Israel com tudo pago

Articulação Judaica de Esquerda denunciou Conib e StandWithUs por "assediarem abertamente" ministros do STF e STJ com convite para viagem a Israel edit

247 - A controvérsia em torno do convite feito pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) e pela StandWithUs a ministros e juízes brasileiros para uma viagem a Israel, com todas as despesas pagas, continua a provocar críticas e questionamentos. Em um tweet publicado nesta quinta-feira (18), a Articulação Judaica de Esquerda afirmou ser "inacreditável que uma ONG americana conhecida, no mundo todo, pelo funcionamento agressivo, antidemocrático, e pelo seu financiamento pelo próprio Governo Israelense, esteja abertamente assediando os ministros da Suprema Corte do Brasil".

O post da Articulação veio acompanhado de um anexo do convite conjunto da StandWithUs Brasil e da Conib aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O convite destaca o roteiro da delegação, que inclui, entre outros pontos, "visitar e registrar diretamente os resultados do ataque terrorista que atingiu o Estado de Israel em 7 de outubro, bem como entender questões e impactos jurídicos, sociais e econômicos na guerra entre o país e o grupo terrorista Hamas."

"Serão realizados encontros de conteúdo em colaboração com as Forças de Defesa de Israel, bem como eventos com especialistas e portadores de informações relevantes das questões legais, institucionais do conflito, e da geopolítica do Oriente Médio", complementa o texto.

É inacreditável que uma ONG americana conhecida, no mundo todo, pelo funcionamento agressivo, antidemocrático, e pelo seu financiamento pelo próprio Governo Israelense, esteja abertamente assediando os ministros da Suprema Corte do Brasil!

No entanto, a oferta de uma viagem com todas as despesas pagas para autoridades brasileiras levanta questões éticas e suscita preocupações sobre a independência do sistema judiciário diante de influências externas.

Parte da comunidade judaica no Brasil, como a própria Articulação Judaica de Esquerda e o jornalista Breno Altman, além de outros setores da sociedade, apontam que essa ação configura um lobby sionista para inclinar a balança de decisões judiciais em favor de Israel e contra seus críticos, comprometendo a imparcialidade do sistema judiciário.

Em post na rede X, Altman chegou a afirmar que "ao convidar ministros do STF e do STJ para visitar Israel na próxima semana, com tudo pago, fica clara a tentativa da Conib, principal agência sionista no Brasil, de fazer lobby, corromper as instituições, desrespeitar nossa soberania e afrontar o presidente Lula".

