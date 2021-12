Juiz censura New York Times e impede reportagem sobre roubo de informações de filha de Biden

Apoie o 247

Do Migalhas - Na semana do Natal, o juiz Charles Wood, da Suprema Corte do condado de Westchester nos EUA, proferiu decisão na qual impede o centenário jornal The New York Times de publicar documentos envolvendo uma organização acusada de fraudes e campanhas de desinformação.

A decisão do juiz norte-americano chama atenção porque não apenas proíbe o jornal de publicar os documentos, mas também manda (i) devolvê-los, junto com todas as cópias físicas de memorandos legais; (ii) deletar/destruir as versões eletrônicas dos documentos.

O Projeto Veritas - sobre o qual o jornal The New York Times tenta publicar reportagens - é liderado por James O'Keefe e é alvo de investigação do Departamento de Justiça do país sobre roubo de informações da filha do presidente Joe Biden e de outras autoridades.

Leia a íntegra no Migalhas.

