Juiz obriga Nassif a excluir post sobre influência de Luiz Zveiter no Poder Judiciário

Apoie o 247

ICL

GGN - O juiz Paulo Roberto Sampaio Jangutta, da 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, ordenou ao GGN para tirar do ar três matérias referentes à atuação do desembargador Luiz Zveiter, há anos considerado o magistrado mais influente na Justiça do Estado. Por alguma razão, não recebi a intimação e o julgamento foi à revelia.

Jangutta foi juiz auxiliar no período em que Zveiter foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, abdicou de exercer a judicatura para fazer papel de mero funcionário do Zveiter.

Os artigos em questão são:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Xadrez das organizações que dominam o Rio de Janeiro”;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Xadrez das organizações que dominam o Rio de Janeiro – 2” e

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O poder de Luiz Zveiter e as ações que me movem”.

Os artigos se basearam em algumas acusações do ex-governador Garotinho contra Zveiter. Em novembro de 2018, o mesmo juiz Jangutta cometeu o absurdo de condenar Rosinha Garotinho a dois meses de prisão, por injúria contra Zveiter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia mais no GGN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE