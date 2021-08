Juíza determina que Eduardo Bolsonaro apague de suas redes postagens associando Omar Aziz à pedofilia

247 - A juíza Maria do Perpetuo Socorro da Silva Menezes, do TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas), concedeu liminar ontem (17) determinando que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) apague três postagens que fez em suas redes sociais associando o senador Omar Aziz (PSD-AM) à pedofilia. Eduardo tem 72 horas para cumprir a determinação, sob pena de multa de R$ 5 mil. Ele ainda pode recorrer.

A juíza sustenta que o objetivo da liminar é "evitar dano de difícil reparação" a Aziz.

"Pelo raciocínio de Omar Aziz, se a deputada alemã Beatrix von Storch é nazista por conta de seu avô, então os netos de Omar seriam pedófilos?", disse Eduardo na postagem, em referência à deputada alemã neonazista que visitou Jair Bolsonaro. Essa mesma frase foi postada no Facebook, Twitter e Instagram.

Aziz pede indenização de R$ 44 mil pelas postagens, o que não foi avaliado nessa decisão, informa o UOL.

Confira abaixo:

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 4, 2021

